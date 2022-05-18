Минкульт пригласит на Международный культурный форум «половину мира»

Министерство культуры России планирует направить приглашения на Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) 2022 года не только государствам-партнерам из СНГ, но и всем дружественным странам. Об этом сообщила ТАСС в среду статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

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"Мы направим приглашения всем дружественным странам. Это не только СНГ - это половина мира. [Будет приглашен] широкий пласт специалистов, ведущих деятелей культуры и, конечно, руководителей профильных министерств", - сказала она.

Как подчеркнула Манилова, о точной дате будет объявлено позднее.

"Иных решений по датам проведения форума, по времени и сезону не принималось", - отметила статс-секретарь - замминистра культуры. По ее словам, ожидается, что форум традиционно пройдет в конце недели в середине ноября - с четверга по субботу включительно.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил ТАСС, что форум планируется провести 10-12 ноября. ПМКФ не состоялся в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса. Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, форум планируют провести в очном формате, если позволит эпидобстановка.