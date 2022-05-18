Британские ветеринары не считают мопсов «типичными собаками»

Британские ветеринары предупреждают, что мопсы больше не могут считаться «типичными собаками», потому что они гораздо чаще страдают от респираторных, глазных и кожных заболеваний, чем другие породы. Сравнив риски 40 распространенных заболеваний у мопсов и других пород собак, ученые выяснили, что мопсы в 54 раза чаще болели брахицефальным обструктивным синдромом дыхательных путей, в 13 раз чаще страдали от изъязвления роговицы, почти в 11 раз чаще у них встречался дерматит кожных складок и в два раза чаще имелись сильно отросшие ногти. Статья об этом опубликована в журнале Canine Medicine and Genetics.

Фото: ар ар

Со своими приплюснутыми носиками и морщинистыми мордочками мопсы стали любимцами многих знаменитостей и просто рядовых владельцев собак. Однако новое исследование дает знать, что эта порода страдает от столь большого количества весьма серьезных заболеваний, что мопсов больше нельзя считать обычными собаками. По словам ветеринаров из британского Королевского ветеринарного колледжа, мопсы значительно чаще страдают от респираторных, глазных и кожных заболеваний, чем представители других пород. «Сильно отличающиеся профили здоровья у мопсов и других собак в Великобритании позволяют предположить, что мопсы до такой степени отклонились от прочих пород собак, что эта порода больше не может считаться типичной собакой», — написали исследователи в своей статье.