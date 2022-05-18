Росавиация продлила ограничения полетов из 11 аэропортов

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Росавиации .

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что ограничения были введены после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризции Украины. С 24 февраля бесполетный режим неоднократно продлевали на одну-две недели.