Росавиация продлила ограничения полетов из 11 аэропортов

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Росавиации.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — рассказали в ведомстве.
Ограничения касаются Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Напомним, что ограничения были введены после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризции Украины. С 24 февраля бесполетный режим неоднократно продлевали на одну-две недели.