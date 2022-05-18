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1 час назад

Пробка от шампанского отправила велогонщика с пьедестала в больницу. Видео

Александр Кузьмин

Первый темнокожий велогонщик, победивший на этапе веломногодневки «Джиро д'Италия», попал в больницу после того, как ему в глаз попала пробка от шампанского. Видео появилось в telegram-канале «СпортRT».

На кадрах можно увидеть, как гонщик Биньям Гирмай, во время открытия победной бутылки шампанского получает удар в глаз от вылетевшей пробки. Мужчине пришлось отправиться в больницу для обследования поврежденного глаза.

Сообщается, что сейчас Биньям уже выписан из медучреждения, но ему предстоит пройти новое обследование.

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