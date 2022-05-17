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43 минуты назад

Дума Екатеринбурга пожаловалась в прокуратуру на Соловьева

Елена Прошина

Городская дума Екатеринбурга направила обращение в городскую прокуратуру с просьбой проверить слова ведущего Владимира Соловьева о городе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на спикера местного парламента Игоря Володина.

Дума Екатеринбурга пожаловалась в прокуратуру на Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ветераны, общественники обратились к нам в городскую думу для того, чтобы определить, насколько это все выглядит по закону, и дать правовую оценку. Поэтому я все это, все жалобы отправил в прокуратуру города. Дума правовую оценку не дает», — заявил председатель гордумы.

Напомним, что в конце апреля Соловьев в эфире собственной программы назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты». Ему ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который посоветовал журналисту «следить за языком». Соловьев не успокоился и прокомментировал реакцию в эфире своей программы словами: «Ты мне стрелку что ли забиваешь, губернатор?»

Губернатор Куйвашев ответил на видео журналисту Соловьеву

Позднее его словами возмутились мэр Алексей Орлов, сенатор Эдуард Россель, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и певец Александр Новиков.

Ранее депутаты парламента Екатеринбурга обратились в ВГТРК с просьбой «оценить действия телеведущего Владимира Соловьева, организовавшего публичную полемику с уральцами, в том числе с губернатором региона Евгением Куйвашевым и сенатором Эдуардом Росселем».

Общество,Игорь Володин,Эдуард Россель,Александр Новиков,Алексей Орлов,Евгений Куйвашев,Владимир Соловьев,Генпрокуратура РФ,Госдума,
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