Дума Екатеринбурга пожаловалась в прокуратуру на Соловьева

«Ветераны, общественники обратились к нам в городскую думу для того, чтобы определить, насколько это все выглядит по закону, и дать правовую оценку. Поэтому я все это, все жалобы отправил в прокуратуру города. Дума правовую оценку не дает», — заявил председатель гордумы.