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52 минуты назад

Мэр Екатеринбурга предложил казакам пороть вандалов «нагайкой по задницам»

Газета.Ru

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал на заседании «Совета неравнодушных горожан», что вандалов можно начать наказывать при помощи обычных нагайек, сообщает Ura.ru.

"Это недорого": Мэр Екатеринбурга предложил пороть вандалов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава города в ходе рассуждений посетовал на то, что для охраны общественного порядка можно было бы «тех же казаков привлекать».

«Есть федеральный закон о казачестве. Ну (дадут) нагайкой пару раз по заднице. Это недорого, на самом деле, — охрана общественного порядка», — сказал Орлов.

По его словам, казачьи объединения почти не занимаются общественно полезной работой.

«Казаки ходят, говорят: «Вот мы такие, казаки-казаки». А что они тут делают? Где мы их видим? Крестный ход только охраняют? Давайте поговорим с ними, охрана именно от актов вандализма, какие-то даже парковые зоны», — предложил мэр.

Ранее Курганской области прокуратура проводила проверку работы казачьего общества «Хутор Грачево» и Курганского отдельского казачьего общества из-за инцидента с вовлечением несовершеннолетних в распитие спиртных напитков.

Общество,Алексей Орлов,
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