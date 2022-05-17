"Это недорого": Мэр Екатеринбурга предложил пороть вандалов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал на заседании «Совета неравнодушных горожан», что вандалов можно начать наказывать при помощи обычных нагайек, сообщает Ura.ru.
Глава города в ходе рассуждений посетовал на то, что для охраны общественного порядка можно было бы «тех же казаков привлекать».
«Есть федеральный закон о казачестве. Ну (дадут) нагайкой пару раз по заднице. Это недорого, на самом деле, — охрана общественного порядка», — сказал Орлов.
По его словам, казачьи объединения почти не занимаются общественно полезной работой.
«Казаки ходят, говорят: «Вот мы такие, казаки-казаки». А что они тут делают? Где мы их видим? Крестный ход только охраняют? Давайте поговорим с ними, охрана именно от актов вандализма, какие-то даже парковые зоны», — предложил мэр.
Ранее Курганской области прокуратура проводила проверку работы казачьего общества «Хутор Грачево» и Курганского отдельского казачьего общества из-за инцидента с вовлечением несовершеннолетних в распитие спиртных напитков.