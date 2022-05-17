"Это недорого": Мэр Екатеринбурга предложил пороть вандалов

«Казаки ходят, говорят: «Вот мы такие, казаки-казаки». А что они тут делают? Где мы их видим? Крестный ход только охраняют? Давайте поговорим с ними, охрана именно от актов вандализма, какие-то даже парковые зоны», — предложил мэр.