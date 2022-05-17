В России захотели признать «Азов» террористической организацией

Министерство юстиции России попросило Верховный суд признать украинский полк «Азов» террористической организацией и запретить его деятельность. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

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«Административное дело №АКПИ22-411с о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в 10:00», — уточняется в сообщении.

Полк «Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе. Изначально он действовал в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, после чего перешел в состав Национальной гвардии.