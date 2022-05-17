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1 час назад

В России захотели признать «Азов» террористической организацией

Lenta.ruиещё 5

Министерство юстиции России попросило Верховный суд признать украинский полк «Азов» террористической организацией и запретить его деятельность. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

В России захотели признать «Азов» террористической организацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Административное дело №АКПИ22-411с о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в 10:00», — уточняется в сообщении.

В МО РФ назвали количество сдавшихся в плен украинских боевиков с «Азовстали»

Полк «Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе. Изначально он действовал в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, после чего перешел в состав Национальной гвардии.

16 мая Минобороны России сообщило о достижении договоренностей о вывозе раненых с территории «Азовстали» с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого в районе предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.

Общество,Минюст России,Минобороны России,
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