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1 час назад

В Сети продают униформу сотрудников McDonald's за полмиллиона рублей

На популярной площадке «Авито» появились объявления о продаже униформы работников сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

В Сети продают униформу McDonald's за полмиллиона рублей
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

Пользователи продают полные комплекты формы или поло с логотипами бренда отдельно. Один из продавцов отметил, что за рубашку намерен выручить 500 тыс. рублей

avito

Есть и предложения заметно дешевле, разброс цен довольно широк. Некоторые элементы гардероба можно приобрести за 500 рублей, некоторые — за несколько тысяч.

16 мая стало известно, что сеть ресторанов McDonald's уходит с российского рынка после 32 лет работы в стране. Компания инициировала процесс продажи бизнеса в РФ. Она объяснила свое решение операционными сложностями и гуманитарным кризисом в связи с российской спецоперацией на Украине.

Согласно некоторым источникам, рестораны сети могут открыться под другим брендом уже в июне 2022 года. Рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню будут сохранены.

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