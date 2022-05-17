В Сети продают униформу McDonald's за полмиллиона рублей

На популярной площадке «Авито» появились объявления о продаже униформы работников сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Фото: РИА «Новости» РИА «Новости»

Пользователи продают полные комплекты формы или поло с логотипами бренда отдельно. Один из продавцов отметил, что за рубашку намерен выручить 500 тыс. рублей

avito

Есть и предложения заметно дешевле, разброс цен довольно широк. Некоторые элементы гардероба можно приобрести за 500 рублей, некоторые — за несколько тысяч.

16 мая стало известно, что сеть ресторанов McDonald's уходит с российского рынка после 32 лет работы в стране. Компания инициировала процесс продажи бизнеса в РФ. Она объяснила свое решение операционными сложностями и гуманитарным кризисом в связи с российской спецоперацией на Украине.