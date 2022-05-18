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5 минут назад

В России выявили 4 732 случая заражения коронавирусом за сутки

ТАССиещё 8

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 732, до 18 273 690. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России выявили 4732 случая коронавируса
Фото: ТАССТАСС

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.

Число случаев выздоровления возросло на 6 134, до 17 664 676. Днем ранее сообщалось о 5 984 вылечившихся.

За сутки госпитализировали 2 395 человек, что на 13,6% меньше показателя предыдущего дня. Количество госпитализаций снизилось в 50 регионах, выросло - в 29. Днем ранее было зарегистрировано 2 772 случая госпитализации.

Число летальных исходов возросло на 106, до 377 975.

Общество,COVID-19,
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