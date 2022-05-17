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41 минуту назад

Минобрнауки рекомендовало всем вузам ввести должность проректора по воспитанию

ТАССиещё 2

Минобрнауки РФ рекомендовало всем отечественным вузам ввести должность проректора по воспитательной работе, заявил во вторник статс-секретарь - замглавы министерства Петр Кучеренко на круглом столе "Опыт взаимодействия государственных и религиозных институтов в реализации программ развития институтов гражданского общества" в Совете Федерации.

Во всех вузах России займутся воспитательной работой
Фото: ТАССТАСС

"По нашей настойчивой рекомендации во всех вузах вводится должность проректора по воспитательной работе. <...> Теперь полностью появляется такая позиция. Более того, все проректоры, которые назначены, пройдут комплексную оценку на предмет их квалификации и соответствие требованиям сегодняшнего дня", - заявил Кучеренко.

Он добавил, что важно, чтобы студенты формировались не только как специалисты, но и как полноценные граждане российского общества.

В вузах РФ обучается 4 млн студентов. По его словам, обучающиеся вузов, возможно, находятся в серьезной зоне риска в связи с обстановкой в мире.

Кроме того, в настоящее время министерство совместно с АНО "Россия - страна возможностей" формирует специальный рейтинг университетов, касающийся молодежной политики и воспитательной деятельности, которым будет оцениваться работа проректоров.

Общество,Минобрнауки России,Совет Федерации,
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