Пока вы спали: переход россиян на тенге и рекордный заработок России

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Фото: ТАСС ТАСС

Россияне начали переходить на тенге и белорусский рубль

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Мосбиржа в марте-апреле зафиксировала всплеск интереса россиян к неосновным валютам. Оборот по операциям с турецкой лирой увеличился в 20 раз, с юанем — в 182 раза, а с тенге — в 20 тысяч раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия».

Специалисты связывают такой рост спроса с потерей доверие к доллару, евро и другим западным валютам после введения санкций из-за спецоперации на Украине, перестройкой торговых и финансовых потоков, попыткой дифференцировать накопления, а также тем, что некоторые компании и специалисты из России решили релоцироваться в другие страны.

Озвучены перспективы вступления Швеции и Финляндии в НАТО

В случае присоединения нейтральных Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу России придется пересмотреть «демилитаризованный» статус Карелии. Чем обернется вступление скандинавских стран в НАТО для региона, разбирались «Известия».

С учетом военных рисков Минобороны России необходимо будет наращивать группировку в Кронштадте, на побережье и на некоторых близлежащих островах. Также с учетом появления в числе противников ВМС Швеции Россия вынуждена будет пойти на усиление и развитие главной базы флота в Балтийске – в Калининградской области.

Отказ ЕС от российского угля обернется ростом цен

Введение ЕС эмбарго на покупку российского угля, доля которого на европейском рынке составляет 65%, вызовет ребалансировку экспортных потоков и может привести росту цен более чем вдвое к концу года. Об этом со ссылкой на отчет аналитики SberCIB Investment Research пишет «Коммерсант».

Эксперты разработали несколько сценариев развития ситуации, самый пессимистичный из которых предполагает замедление мировой экономики и сокращение спроса на уголь. При этом как Европе будет крайне сложно заместить такие объемы российского угля, так и Россия сможет лишь частично перенаправить поставки на другие рынки из-за ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на восточном направлении.

Грузия опять захотела в Европу

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в ходе своего визита в Брюссель 16-18 мая намерен обсудить вопросы европейской интеграции, ситуацию с безопасностью и заполненный Тбилиси опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Об этом пишут «Известия».

По оценкам политологов, несмотря на то, что и власти, и оппозиция в Грузии поддерживают укрепление отношений с Европой, ожидать скорого вступления страны в ЕС не приходится. Этому препятствуют высокий уровень бедности и безработицы в Грузии, постоянный внутриполитический кризис, а также неразрешенные территориальные проблемы.

Россия заработала рекордные суммы иностранной валюты

Опубликованная Центробанком оценка некоторых цифр платежного баланса свидетельствует о том, что России в апреле заработала рекордные суммы иностранной валюты. Об этом пишет «Коммерсант».