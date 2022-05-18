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31 минуту назад

Депутат Госдумы призвал изменить флаг России

Lenta.ruиещё 7

Знамя Победы необходимо сделать государственным флагом России. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

В Госдуме призвали изменить флаг России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах», — заявил РИА «Новости» Шеремет.

По словам депутата, страны Запада фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. «Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе», — сказал Шеремет.

Поднимать российский флаг в школах начнут в новом учебном году

Ранее в российских городах начали появляться изображения старушки с красным Знаменем Победы в руках. Пожилая жительница Харьковской области стала символом российской спецоперации на Украине после того, как отказалась от гуманитарной помощи украинских военных, оскорбивших советский флаг.

Общество,День Победы,Михаил Шеремет,Госдума,
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