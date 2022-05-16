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59 минут назад

Умер глава РПЦЗ митрополит Иларион

Елена Прошина

На 75-м году жизни ушел из жизни первоиерарх Русской православной церкви заграницей, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.

Умер глава РПЦЗ митрополит Иларион
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил настоятель православного храма Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне отец Виктор Потапов, передает ТАСС.

«Сегодня, в 14:00 (21:00 по московскому времени), отошел ко Господу наш дорогой первоиерарх митрополит Иларион. Больше информации у меня нет. Подробности будут позже», — сказал отец Виктор.

Митрополит Иларион с 20 июня 1996 года был архиепископом Сиднейским и Автралийско-Новозеландским, с 18 мая 2008 года — митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским. 12 мая 2008 года Архиерейским Собором РПЦЗ был избран ее Первоиерархом.

Общество,В мире,Виктор Потапов,РПЦ,
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