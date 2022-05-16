Умер глава РПЦЗ митрополит Иларион

На 75-м году жизни ушел из жизни первоиерарх Русской православной церкви заграницей, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.
Об этом сообщил настоятель православного храма Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне отец Виктор Потапов, передает ТАСС.
«Сегодня, в 14:00 (21:00 по московскому времени), отошел ко Господу наш дорогой первоиерарх митрополит Иларион. Больше информации у меня нет. Подробности будут позже», — сказал отец Виктор.
Митрополит Иларион с 20 июня 1996 года был архиепископом Сиднейским и Автралийско-Новозеландским, с 18 мая 2008 года — митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским. 12 мая 2008 года Архиерейским Собором РПЦЗ был избран ее Первоиерархом.