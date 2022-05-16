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1 час назад

Кремль намерен возродить пионерию в России

Ura.Ru

Власти планируют создать новое общероссийское движение детей и молодежи. Об этом рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса.

Кремль намерен возродить пионерию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения обсуждают создание нового общероссийского движения детей и молодежи, передает РБК. Учредителями могут стать Российское движение школьников, проект «Большая перемена» и региональные детско-юношеские движения. О возможности появления новой структуры Госдума планирует сообщить 19 мая.

Ранее МК сообщал, что власти готовятся создать аналог советской пионерии. При этом один из знакомых с обсуждением уточнил, что вопрос возобновления работы пионерской организации действительно изучался, однако назвать новую организацию «аналогом» будет неверно, так как в отличие от пионерии, состоять в этой структуре не будет обязательным для всех ребят.

Общество,Росмолодежь,Минпросвещения России,Госдума,
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