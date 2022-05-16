Кремль намерен возродить пионерию

Ранее МК сообщал, что власти готовятся создать аналог советской пионерии. При этом один из знакомых с обсуждением уточнил, что вопрос возобновления работы пионерской организации действительно изучался, однако назвать новую организацию «аналогом» будет неверно, так как в отличие от пионерии, состоять в этой структуре не будет обязательным для всех ребят.