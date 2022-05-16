Мишустин лишил Туминаса премии правительства России

Ранее стало известно, что режиссер уехал из России в Литву. Позже российские пранкеры Вован и Лексус решили разыграть Туминаса, представившись министром культуры Украины и предложив ему поставить спектакль о Степане Бандере. Режиссер согласился, а также принял предложение вести диверсионную деятельность в Театре имени Вахтангова и поддержал решение о дисквалификации деятелей РФ на европейском культурном пространстве.