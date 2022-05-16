Мишустин лишил Туминаса премии правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин исключил из числа получателей правительственной премии в области культуры бывшего руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса.
Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
«Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия Правительства РФ 2021 года в области культуры», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что режиссер уехал из России в Литву. Позже российские пранкеры Вован и Лексус решили разыграть Туминаса, представившись министром культуры Украины и предложив ему поставить спектакль о Степане Бандере. Режиссер согласился, а также принял предложение вести диверсионную деятельность в Театре имени Вахтангова и поддержал решение о дисквалификации деятелей РФ на европейском культурном пространстве.