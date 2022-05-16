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49 минут назад

Мишустин лишил Туминаса премии правительства России

Рамблер

Премьер-министр России Михаил Мишустин исключил из числа получателей правительственной премии в области культуры бывшего руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса.

Мишустин лишил Туминаса премии правительства России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия Правительства РФ 2021 года в области культуры», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что режиссер уехал из России в Литву. Позже российские пранкеры Вован и Лексус решили разыграть Туминаса, представившись министром культуры Украины и предложив ему поставить спектакль о Степане Бандере. Режиссер согласился, а также принял предложение вести диверсионную деятельность в Театре имени Вахтангова и поддержал решение о дисквалификации деятелей РФ на европейском культурном пространстве.

Общество,Политика,Михаил Мишустин,Римас Туминас,Правительство РФ,
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