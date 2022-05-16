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1 час назад

Агроном предупредил об опасных для детей растениях на даче

Lenta.ru

Агроном Михаил Воробьев назвал россиянам потенциально опасные для детей растения, которые можно встретить на даче. Его слова приводит издание KP.RU.

Агроном предупредил об опасных для детей растениях на даче
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам специалиста, как минимум семь привычных для дачника растений могут могут быть опасны для ребенка, который стремится попробовать все вокруг на вкус. В список попал кустарник бересклет. «Осенью на нем созревают красивые ягоды, похожие на подвески или сережки. На вкус они сладковатые, но если их хотя бы попробовать, то гарантировано как минимум расстройство желудка», — предостерег от высадки растения Воробьев.

Кроме того, предупредил он, следует избегать высадки клещевины — однолетника с красивыми резными листьями. Ее семена, говорит агроном, ядовиты, в них содержится яд рицин. Ядовиты, добавил он, и другие популярные цветы — краснокнижный ландыш и лютик.

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Содержащийся в колхикуме алкалоид колхицин может вызвать отравление, а млечный сок молочая — обжечь слизистые оболочки, продолжил эксперт. Наконец, опасна и черемуха, предупреждает Воробьев. «Горьковатый аромат, который чувствуется при растирании листьев или цветков, обусловлен содержащейся в тканях этого растения синильной кислотой. В больших концентрациях — это боевое отравляющее вещество», — заключил агроном, добавив, что букет черемухи в закрытом помещении способен вызвать головную боль.

Ранее врач-терапевт Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Лейла Новикова призвала ряд россиян отказаться от поездок на дачу. По словам специалиста, речь идет о пациентах, которые имеют хронические неинфекционные заболевания.

Общество,Михаил Воробьев,
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