Госдума одобрила закон о бесплатном проезде детей в электричках

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект о бесплатном проезде детей в возрасте от пяти до семи лет в электричках.

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Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента был внесен сенаторами и группой депутатов от «Единой России». Документом предлагается привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до семи лет включительно в электричках без предоставления отдельного для сидения места по аналогии с городским транспортом.

Авторы законопроекта отмечают, что по действующему законодательству наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет.

«Частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в поездах пригородного сообщения в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. На территории 48 субъектов Российской Федерации предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории», - говорится в пояснительной записке.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие законопроекта станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми.