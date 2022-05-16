В Суздале пройдет первый всероссийский фестиваль уличных театров

В Суздале 18 и 19 июня пройдет первый Всероссийский фестиваль уличных театров. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Фото: ТАСС ТАСС

На фестивале будут представлены самые разные театральные жанры и направления, их будут демонстрировать 30 коллективов на 10 площадках. Артисты приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Твери, Костромы, Иваново, Королева, Смоленска, Суздаля, Владимира и других городов нашей страны.

В завершении дня все желающие смогут присоединиться к красочному карнавальному шествию.