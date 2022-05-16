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30 минут назад

Андрей Кончаловский заявил о закате Европы

Lenta.ru

Российский режиссер Андрей Кончаловский заявил о закате Европы и призвал не считать Запад эталоном. Интервью с ним опубликовало издание «Аргументы и факты».

Андрей Кончаловский рассказал о судьбе Европы
Фото: ТАССТАСС

«Время брать Запад за эталон безвозвратно ушло. Есть у нас в России, безусловно, некий пиетет перед Западом. Которого, замечу, до Ивана Грозного и во времена его правления не было. Поэтому часто, особенно в искусстве, мы смотрим куда-то в эту сторону. Я тоже через это увлечение Западом прошел», — сказал кинематографист.

Он также поразмышлял о феминизме, который, по его мнению, противоречит законам природы. Режиссер подчеркнул, что в мире должно быть мужское и женское начало.

«В основе этого — много причин, в том числе и чисто физиологических, которые Запад пытается преодолеть. Трансгуманизм, трансгендерство — это все попытка переделать человеческую природу», — считает Кончаловский.

Режиссер заявил, что ощущает закат Европы, в то время как российская цивилизация, по его мнению, еще растет и развивается. Он призвал защищать волю страны к национальной самоидентификации и пришел к выводу, что Европа давно отказалась от такого стремления.

Общество,Иван Грозный,Андрей Михалков-Кончаловский,
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