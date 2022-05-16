Спрос на отдых в Крыму упал на 85%

Гостиницы предлагают скидки вплоть до 30% на номера в мае и июне.

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Как уточняет «Вестник АТОР», дисконт связан с запретом на полёты в аэропорты южных российских городов — Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя. Спад продаж коснулся даже Сочи, несмотря на работающий аэропорт.

Больше всего спрос на отели упал в Крыму — от 40 до 85%. Предположительной причиной аналитики называют нехватку поездов и близость региона к зоне боевых действий.