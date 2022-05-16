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23 минуты назад

Пенсионерки на видео обрадовались закрытию McDonald's

Александр Кузьмин

Российские пенсионерки отреагировали на сообщение о закрытии сети ресторанов McDonald's в России. Жительницы Краснодара с радостью приняли известие об уходе компании с российского рынка. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Телетайп Краснодара».

«Слава Богу! Наконец-то закрывается McDonald's, наконец будет нормальная еда. Да здравствует наша еда! Чтоб дети наши были здоровы!» – заявляет на камеру одна из героинь ролика.

Сегодня стало известно, что McDonald's уходит из России и запускает процесс продажи бизнеса.

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