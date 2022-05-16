Что нужно спросить при покупке саженцев плодовых деревьев

Покупая саженцы плодовых деревьев, дачники обычно спрашивают у продавца о сорте, особенностях посадки и ухода, сроках первого урожая. Однако многие не знают, что при покупке такого товара нужно обязательно уточнить еще две вещи, пишет "АиФ".

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Во-первых, необходимо узнать, сколько саженцам требуется часов охлаждения. Это время, которое деревце должно выдержать при низких температурах, чтобы оно потом хорошо плодоносило. Зимой деревья уходят в спячку, чтобы не погибнуть при морозах. После определенного количества холодных часов, когда наступят теплые дни, растение начнет цвести. С учетом резких перепадов температур и изменений климата это может произойти слишком рано, а потом снова наступят заморозки, которые погубят грушу, облепиху или яблоню.

Если количество часов охлаждения в местности, откуда привезен саженец, составляет, например, 400, а в тех местах, где вы хотите его посадить — 1600, из такой затеи не выйдет ничего хорошего. Деревце зацветет раньше срока и, возможно, погибнет.

Если же, напротив, в местах, откуда доставлен саженец, количество часов охлаждения больше, чем в вашем местности, дерево может просто не зацвести вовремя, а то и вообще не проснуться. Деньги в этом случае тоже будут потрачены впустую.