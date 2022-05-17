В России выявили 4122 случая коронавируса

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 2 772, что на 146% больше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Количество госпитализаций выросло в 75 регионах РФ, снизилось - в 6. Днем ранее было зарегистрировано 1 127 случаев госпитализаций.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 122 - до 18 268 958. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Выздоровевшие

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за 24 часа на 5 984, до 17 658 542. Днем ранее в оперштабе сообщали о 5 379 вылечившихся.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, составляет 96,7% от общего числа инфицированных.

Число смертей

Количество летальных исходов из-за коронавируса увеличилось на 110, до 377 869. Днем ранее было зарегистрировано 89 смертей.