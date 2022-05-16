Пока вы спали: "ошибка" Швеции и Финляндии и импорт б/у техники в РФ

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Фото: ТАСС ТАСС

В МИД РФ назвали ошибкой вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Отказ от нейтралитета и вступление в НАТО не повысят безопасность Швеции и Финляндии, такое решение является «очередной ошибкой с далеко идущими последствиями». Об этом сегодня заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщают «Известия».

«Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Но что делать, таков уровень тех, кто принимает соответствующие решения в соответствующих странах», - отметил дипломат, подчеркнув, что не должно быть никаких иллюзий, что Россия «будет с этим просто мириться».

НАТО предложено сделать глобальным

В ходе встречи глав МИД стран НАТО в Берлине министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила за глобализацию НАТО, чтобы альянс мог следить за происходящим в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет «Коммерсант».

При этом первым испытанием жизнеспособности новой стратегии по глобализации Североатлантического альянса станет решение вопроса об ускоренном приеме Финляндии и Швеции, против которого выступили Турция и Хорватия.

Выплат по ОСАГО и КАСКО стало не хватать

Резкий рост стоимости автозапчастей и проблемы с их поставками из-за антироссийских санкций привели к тому, что участились случаи, когда выплат по автострахованию не хватает на ремонт машины. Об этом со ссылкой Российский союз автостраховщиков сообщают «Известия».

Участники рынка также отметили, что не всегда получается провести ремонт по ОСАГО за положенные по закону 30 дней, и многие станции техобслуживания стали отказываться от проведения работ. Эксперты ожидают улучшения ситуации после выпуска новых справочников запчастей и налаживания цепочек поставок в следующие два-три месяца.

В Россию хотят завозить подержанное сотовое оборудование

Из-за прекращения поставок в Россию продукции Nokia, Ericsson и Huawei сотовые операторы задумались об импорте бывшего в употреблении оборудования из дружественных стран, в частности, базовых станций. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут «Известия».

Импорт б/у техники поможет заменить базовые станции по мере выхода их из строя, а также перебоев в работе сотовых сетей. Однако сложно найти мало изношенное оборудование, которое можно приспособить для работы в российских сетях. Также его завоз будет осуществляться посредниками по серым схемам, что не позволит операторам надеяться на поддержку производителя.

Активы группы Renault переходят в госсобственность

Подписанные соглашения предусматривают передачу 100% акций Renault Россия городу Москва, 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а оставшиеся акции сохранит ГК «Ростех». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства промышленности и торговли РФ.