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34 минуты назад

Гонка на верблюдах прошла в Астраханской области. Видео

Александр Кузьмин

В селе Три Протока Астраханской области в рамках праздника Сабантуй состоялись верблюжьи бега. Видео появилось на портале «Ruptly».

По словам начальник управления Министерства сельского хозяйства региона Аймухан Альджанов, гонки на верблюдах проводятся в области уже порядка 20 лет. В них участвуют животные спортивной породы, способные развить скорость до 60 километров в час.

«Такого верблюда нельзя использовать, например, для пастьбы скота, для погрузки, разгрузки, для каких-то других сельскохозяйственных работ. Их специально готовят для забегов», - отметил Альджанов.

Стоит отметить, что главным призом было 500 тысяч рублей. За него боролись более 20 участников из Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей.

Общество,Видео,
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