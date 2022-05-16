В селе Три Протока Астраханской области в рамках праздника Сабантуй состоялись верблюжьи бега. Видео появилось на портале «Ruptly».

По словам начальник управления Министерства сельского хозяйства региона Аймухан Альджанов, гонки на верблюдах проводятся в области уже порядка 20 лет. В них участвуют животные спортивной породы, способные развить скорость до 60 километров в час.

«Такого верблюда нельзя использовать, например, для пастьбы скота, для погрузки, разгрузки, для каких-то других сельскохозяйственных работ. Их специально готовят для забегов», - отметил Альджанов.