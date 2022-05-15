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34 минуты назад

В Ozon заметили рост спроса на средства от насекомых

Илья Родин

В мае 2022 года в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли продажи репеллентов и прочих средств от насекомых. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Ozon.

В Ozon заметили рост спроса на средства от насекомых
Фото: ТАССТАСС

«Россияне чаще всего выбирают аэрозоли, которые защищают от разных видов насекомых: комаров, клещей, мошек и других», - говорится в сообщении.

В маркетплейсе уточнили, что спрос на аэрозоли повысился в три раза, по отношению к 2021 году. Спиралей от комаров приобрели в 2,8 раза больше. Немалой популярностью пользуются и фумигаторы. Продажи этих средств увеличились в 2,6 раза.

«Для детей выбирают не только репелленты в виде кремов или аэрозолей, но и специальные клипсы или браслеты, которые спасают от насекомых. А спрос на детские средства после укусов вырос в 4 раза год к году», - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются аэрозоли в емкостях по 150 миллилитров.

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