Еще накануне народный артист России чувствовал себя хорошо, но к вечеру внезапно прихватило сердце. Жена Светлана вызывала скорую помощь, но врачи не успели спасти певца. Знаменитому музыканту, выпускнику Казанской консерватории Ренату Ибрагимову было всего 74 года. Он не пил, не курил, а пять лет назад у него родился восьмой ребенок - дочка Марьям.

В 70-80-е Ренат Ибрагимов был главным соперником Муслима Магомаева и Льва Лещенко на советской эстраде. Разве что он, родившийся во Львове (ныне Украина), и выросший в Казани, где в 1973 году окончил Консерваторию по классу сольного пения, всегда в равной степени любил и классическую музыку и популярную. После Казанской консерватории стал солистом Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. И 15 лет был в нем на ведущих ролях - пел партию Яго в опере "Отелло", Игоря - в "Князе Игоре", Демона в одноименной опере Рубинштейна. А с 1973 года параллельно стал участвовать в конкурса эстрады, выигрывая один за другим.

Главным хитом в его исполнении считался "Лучший город Земли" Арно Бабаджаняна на стихи Леонида Дербенева. Но и "День Победы" с согласия Тухманова, Ренат Ибрагимов позднее тоже спел. Причем, его исполнение отличалось от того, что было у Льва Лещенко. Оказалось более грустным, задумчивым, сдержанным на эмоции, сопереживающим. Да и с "Мелодией" Александры Пахмутовой, более известной по репертуару Муслима Магомаева, Ренат Исламович также выходил на сцену. Выиграл с ней очередной конкурс - "Красная гвоздика" в Сочи. Во многом и потому, что в его прочтении было уже и влияние классической музыки.

Причем, помимо эстрадных песен и арий из опер Ренат Ибрагимов включал в репертуар и классические романсы: "Нет, только тот, кто знал" Петра Чайковского, "Сон" Сергея Рахманинова, а также народные песни, в первую очередь - русские и татарские.

В свободное время певец любил рисовать, предпочитая акварель и пейзажи, выработал свою систему здорового образа жизни и питания, не употреблял алкоголь и не курил.

Организовал свой "Театр песни Рената Ибрагимова". Пел на пяти языках, проявлял себя как режиссер, снимался в кино (самый известный фильм - "Военно-полевой романс"). Ко Дню Победы в 2020 году выпустил очередной клип - "Вечная слава" (в нем участвовала и Алсу).

И всегда вел полноценную, насыщенную жизнь: концерты, семья, запись песен, общение с друзьями, поездки. Мало кто сразу поверил в случившееся.

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