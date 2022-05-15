Волонтеры впервые отправятся очищать от мусора мыс Марре-Сале на Ямале

Добровольцы международной организации "Зеленая Арктика" и федерального проекта "Чистая Арктика" летом отправятся на мыс Марре-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для очистки его от мусора. Для волонтеров экспедиция на эту территорию станет первой, сообщил в воскресенье ТАСС председатель организации Евгений Рожковский.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее сбором металлолома на мысе Марре-Сале занимались военнослужащие экологического взвода Центрального военного округа (ЦВО).

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"На мыс Марре-Сале отправляются отобранные волонтеры, научный сотрудник и специалист для работы с прессом. Там нужно будет убирать бочки, прессовать их и готовить к вывозу, это основная задача. Волонтеры туда едут впервые, ранее там убирались военные", - сказал он.

Старт экспедиции намечен на конец июля, она продлится чуть больше двух недель. Рожковский отметил, что на мыс планируется отправить порядка 15 человек, но точное количество будет определено после решения авиакомпании "Ямал" о предоставлении вертолета - Ми-8Т или более мощного Ми-8МТВ.

Другие экспедиции

Кроме этого, "Зеленая Арктика" планирует завершающую третью экспедицию в село Сеяха. В 2020 и 2021 годах добровольцы уже очищали участок сеяхинской тундры от металлолома, древесины, стекла, пластика и других отходов, оставшихся с советских времен. В прошлом году также в ходе экспедиции были проведены восемь мастер-классов экосоциологической направленности для местных жителей и волонтеров. В этом году ожидается проведение социологических опросов и экоуроков, добавил ТАСС руководитель проектов "Зеленой Арктики" Георгий Андреев.

Еще порядка 30 волонтеров "Зеленой Арктики" намерены впервые расчистить упраздненный поселок Полярный в Уральских горах. Он появился еще в советские годы и создавался для освоения Харбейского месторождения. Уже сейчас там будет работать тяжелая техника, а летом волонтеры смогут собрать мелкий строительный и бытовой мусор, отметил председатель организации.

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