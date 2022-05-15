В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
38 минут назад

Умерла актриса Нина Мазаева

Елена Прошина

В Петербурге на 101-м году жизни умерла актриса Нина Мазаева. О смерти ветерана сцены сообщает «МК» со ссылкой на директора Дома имени М.Г. Савиной Наталью Чибиреву.

Умерла актриса Нина Мазаева
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Мазаева много лет служила в театре на Литейном, а также снималась в кино. Актриса сыграла главную роль в легендарном фильме «Небо Москвы». Ее партнером был популярнейший в то время актёр Петр Алейников. Фильм снимали во время Великой Отечественной войны. Студентка ВГИКа Нина Мазаева прибыла на съемки из Алма-Аты, где находилась в эвакуации.

Нина Яковлевна также снималась в фильмах «Вам и не снилось», «Вдовы», «Соль земли», «Место действия» и других картинах

Мазаева до конца дней сохраняла ясность ума, передавала опыт молодым актерами. Знавшие актрису отзываются о ней как о принципиальном, порядочном человеке и профессионале высокого класса...

Общество,Нина Мазаева,Петр Алейников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители