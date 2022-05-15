В Петербурге на 101-м году жизни умерла актриса Нина Мазаева . О смерти ветерана сцены сообщает «МК» со ссылкой на директора Дома имени М.Г. Савиной Наталью Чибиреву.

Мазаева много лет служила в театре на Литейном, а также снималась в кино. Актриса сыграла главную роль в легендарном фильме «Небо Москвы». Ее партнером был популярнейший в то время актёр Петр Алейников. Фильм снимали во время Великой Отечественной войны. Студентка ВГИКа Нина Мазаева прибыла на съемки из Алма-Аты, где находилась в эвакуации.