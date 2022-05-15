Стало известно, на что вырос онлайн-спрос россиян в майские праздники

Топ роста онлайн-спроса россиян в первые майские праздники возглавили бассейны, аквапарки, корты, конноспортивные клубы и железнодорожные билеты. Об этом говорится в результатах исследования CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), проведенного среди онлайн-продаж товаров и услуг в период с 1 по 3 мая 2022 года, а также в период с 7 по 10 мая. Каждый из них сравнивался с 24 по 26 апреля и с 23 по 26 апреля соответственно.

"Первые майские праздники россияне предпочли потратить на отдых и путешествия. По сравнению с базовым периодом, на 113% выросли онлайн-продажи услуг бассейнов и аквапарков, кортов, конноспортивных клубов и веревочных парков. Средняя сумма онлайн-покупки в этой товарной категории составила 38 760 рублей. На 42% выросли онлайн-продажи железнодорожных билетов, средняя сумма онлайн-покупки - 9 134 рубля. На 41% выросли онлайн-продажи в детских развлекательных парках (средний чек - 176 рублей), на 20% вырос онлайн-спрос на услуги каршерингов. На 12% вырос онлайн-спрос на экскурсии (средний чек - 2 720 рублей)", - говорится в результатах аналитики.

В период с 7 по 10 мая на 72% вырос онлайн-спрос на услуги химчисток и прачечных (средний чек - 7 203 рубля), на 51% - на лесостроительный материал и товары для ремонта (средний чек - 24 258 рубля), на 35% вырос онлайн-спрос на услуги салонов красоты и парикмахерских (средний чек - 7 465 рублей). Онлайн-спрос на железнодорожные билеты вырос только на 15%, каршеринги - на 9%, развлечения для детей - на 47%, что вполне сопоставимо с первыми майскими праздниками. Тем временем спрос на авиабилеты снизился в оба рассматриваемых периода по сравнению с базовым: на 13% и 8% соответственно.