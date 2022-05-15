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1 час назад

Эксперт назвал способ обезопасить себя от клещевого энцефалита

Елена Прошина

Профессор центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как обезопасить себя от клещевого энцефалита. Выявив клеща на теле, необходимо снять его и обратиться к врачам. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт назвал способ обезопасить себя от клещевого энцефалита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Желательно клеща нести в лабораторию, чтобы его исследовали на наличие клещевого энцефалита или болезни Лайма. Это сейчас возможно», — заявил Альтштейн.

Вирусолог подчеркнул, что эти заболевания весьма опасны, они могут привести к инвалидности и даже смерти. Симптомы: температура, головные боли, неврологические проблемы, парезы - «когда нога или рука начинает плохо работать».

Альтштейн призвал россиян вовремя вакцинироваться от энцефалита, особенно при посещении таежных зон страны.

С начала 2022 года в РФ прививку от клещевого энцефалита сделали более 1,4 млн человек, планируют вакцинироваться более 2,8 млн россиян. С начала сезона в лаборатории по исследованию клещей поступило уже 9 тысяч особей

Ранее врач-терапевт рассказала, что симптомы клещевого вирусного энцефалита могут напоминать грипп, ОРВИ или ротавирус.

Общество,Анатолий Альтштейн,
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