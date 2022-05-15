Эксперт назвал способ обезопасить себя от клещевого энцефалита

Профессор центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, как обезопасить себя от клещевого энцефалита. Выявив клеща на теле, необходимо снять его и обратиться к врачам. Об этом сообщает News.ru.
«Желательно клеща нести в лабораторию, чтобы его исследовали на наличие клещевого энцефалита или болезни Лайма. Это сейчас возможно», — заявил Альтштейн.
Вирусолог подчеркнул, что эти заболевания весьма опасны, они могут привести к инвалидности и даже смерти. Симптомы: температура, головные боли, неврологические проблемы, парезы - «когда нога или рука начинает плохо работать».
Альтштейн призвал россиян вовремя вакцинироваться от энцефалита, особенно при посещении таежных зон страны.
С начала 2022 года в РФ прививку от клещевого энцефалита сделали более 1,4 млн человек, планируют вакцинироваться более 2,8 млн россиян. С начала сезона в лаборатории по исследованию клещей поступило уже 9 тысяч особей
Ранее врач-терапевт рассказала, что симптомы клещевого вирусного энцефалита могут напоминать грипп, ОРВИ или ротавирус.