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1 час назад

Мужчина ограбил памятник коту Елисею в Петербурге. Видео

Александр Кузьмин

Мужчина в Петербурге ограбил памятник коту Елисею. Он соорудил конструкцию из мусорного бака и деревянного поддона, забрался на парапет и украл мелочь, которую люди закидывают на удачу. Видео опубликовал Telegram-канал "Подъём".

Спустившись с награбленным на землю, молодой человек помахал рукой собравшимся зрителям.

Кот Елисей и кошка Василиса «живут» на Малой Садовой улице уже много лет и представляют собой скульптурное напоминание о том, как в 1943 году в Ленинград привезли четыре вагона кошек, которые помогли очистить улицы от крыс. В Петербурге существует традиция кидать им деньги — считается, что если мелочь не упадет с постамента, загаданное желание непременно сбудется.

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