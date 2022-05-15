Мужчина в Петербурге ограбил памятник коту Елисею. Он соорудил конструкцию из мусорного бака и деревянного поддона, забрался на парапет и украл мелочь, которую люди закидывают на удачу. Видео опубликовал Telegram-канал "Подъём" .

Кот Елисей и кошка Василиса «живут» на Малой Садовой улице уже много лет и представляют собой скульптурное напоминание о том, как в 1943 году в Ленинград привезли четыре вагона кошек, которые помогли очистить улицы от крыс. В Петербурге существует традиция кидать им деньги — считается, что если мелочь не упадет с постамента, загаданное желание непременно сбудется.