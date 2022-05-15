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58 минут назад

В России ограничили доступ к сайтам USA.one и Germania.one

ТАСС

Доступ к сайтам новостных порталов на русском языке USA.one и Germania.one ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

В России ограничили доступ к двум новостным сайтам США и Германии
Фото: ReutersReuters

Доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей.

Согласно данным реестра, под блокировку подпала и эстонская версия новостного портала Delfi. В сеть прибалтийских новостных порталов Delfi также входят литовская и латвийская версии. Доступ к ним был ограничен ранее.

Общество,Роскомнадзор,
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