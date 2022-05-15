Россиянам дали совет, что делать с оставшимися долларами

Наличные доллары всё ещё востребованы, а вот безналичную валюту на депозитах и счетах лучше временно конвертировать в рубли и разместить по ставкам, которые пока высоки. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. Он сравнил нынешнюю ситуацию с 90-ми, когда у россиян была наличная валюта, но не было валютных счетов.

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Эксперт назвал слова из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Граждане, сдавайте валюту!» актуальными для очень многих россиян. Эксперт указал, что по мере расширения антироссийских санкций и новых ограничений валюта, безналичные доллары и евро, а также ценные бумаги, номинированные в долларах, становятся крайне «токсичными» для россиян.

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«По сути, экономическая война Запада вернула нас в "валютные 90-е", когда мы жили без банковских карт и счетов, но с наличными долларами и многочисленными обменниками», — сказал Лосев.

Наличные доллары пока остаются востребованным ресурсом, потому что остальной мир пока живёт с этой валютой, сказал эксперт. Например, Турция и Египет остаются популярными местами отдыха россиян. Лосев добавил, что параллельный импорт, возможно, возродит челночную торговлю, что также указывает на востребованность наличной валюты.

«Что касается валютных депозитов и безналичных долларов на счетах, то сейчас будет разумнее управлять этими средствами, временно конвертируя их в рубли и размещая по пока еще высоким ставкам, чтобы получить так называемый процентный арбитраж, а потом снова возвращаться в ту или иную валюту», — считает эксперт.

По его мнению, доллар не всегда будет доминировать в мировых финансах.

«В отношении господства доллара уже начал действовать закон Герберта Штейна, который гласит: "То, что не может продолжаться вечно, закончится само собой"», — сказал он.

Лосев указал, что это происходит не только из-за потери США своей гегемонии, но из-за «чрезмерного увлечения санкциями и слишком частого использования Соединенными Штатами сложившейся долларовой асимметрии мировых финансов в качестве оружия и инструмента давления на своих противников и конкурентов».

В заключение он добавил, что «необходимо привыкать к таким валютам, как китайский юань, и больше доверять рублю».