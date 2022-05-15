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50 минут назад

В России выявили 4 956 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 956, до 18 260 293. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России выявили 4 956 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: ТАССТАСС

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 1 125, что на 55% меньше показателя предыдущего дня.

Количество госпитализаций снизилось в 74 регионах РФ и увеличилось в семи. Еще в четырех субъектах Федерации ситуация осталась без изменений.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 6 200, до 17 647 179.

Днем ранее сообщали о 7 378 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 99, до 377 670.

Днем ранее было зарегистрировано 107 смертей.

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