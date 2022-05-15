Владимир Путин поздравил Российский Красный Крест с годовщиной

"И конечно, особо отмечу вашу в высшей степени востребованную деятельность по оказанию действенной, бескорыстной помощи вынужденным переселенцам из Украины и Донбасса. Во многом благодаря вам, вашему подвижничеству люди обеспечиваются продуктами и товарами первой необходимости, им оказывается психологическая помощь и внимание, содействие в восстановлении семейных связей", - подытожил президент, поблагодарив сотрудников РКК за честный и добросовестный труд.