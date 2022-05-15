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40 минут назад

Ряд россиян призвали отказаться от поездок на дачу

Lenta.ru

Врач-терапевт Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Лейла Новикова в беседе с агентством «Прайм» призвала ряд россиян отказаться от поездок на дачу. По словам специалиста, речь идет о пациентах, которые имеют хронические неинфекционные заболевания.

Ряд россиян призвали отказаться от поездок на дачу
Фото: ТАССТАСС

К такой категории россиян относятся, в частности, лица, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы.

«Дело в том, что такие пациенты, как правило, имеют определенный набор препаратов, который необходимо принимать строго на постоянной основе», — сказала врач.

Отправляясь в какие-либо поездки, в том числе за город, где оказание медицинской помощи по тем или иным причинам может быть затруднено, нужно предварительно получить консультацию у своего лечащего врача. Собеседница агентства подчеркнула, что это необходимо сделать, чтобы убедиться, что в настоящее время имеющиеся хронические заболевания находятся в ремиссии и не требуют дополнительных мероприятий.

«А если есть необходимость в проведении дополнительного обследования — обязательно его провести», — отметила она.

Ранее телеведущая Марина Рыкалина посоветовала россиянам посадить на даче лекарственные растения и дала рекомендации по их выращиванию. По ее словам, универсальных рекомендаций по высадке лекарственных трав не существует. Рыкалина объяснила, что правила посадки зависят от времени года.

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