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56 минут назад

В РФ стартовал патриотический концертный тур «Zа ВМФ!»

ТК «Звезда»

В России стартовал крупный концертный тур «Zа ВМФ!», организованный в поддержку спецоперации по защите ДНР и ЛНР и Военно-морского флота страны. Первый концерт, собравший свыше шести тысяч зрителей, прошел в городе Севастополе.

В РФ стартовал патриотический концертный тур «Zа ВМФ!»
Фото: ТРК "Звезда"ТРК "Звезда"

На сцену вышли местные артисты, известные музыканты всероссийского уровня, а также оркестр штаба Черноморского флота.

Мероприятия в рамках концертного тура, намеченного на период вплоть до 1 июня, будут проходить в пяти городах Российской Федерации. Помимо Севастополя, патриотическое концерты смогут посетить жители Калининграда, Владивостока, Североморска и Каспийска.

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