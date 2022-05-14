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1 час назад

Магистр  «Что? Где? Когда?» вспомнил о проблеме, омрачившей его переезд в Москву

Майк Габриелян

Магистр клуба знатоков «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов рассказал о проблеме, с которой ему пришлось столкнуться при переезде в Москву. Его рассказ приводит портал «Москвич Mag».

Магистр «Что? Где? Когда?» вспомнил о проблеме, омрачившей его переезд в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В советские времена Козлов часто посещал Москву, но своей квартиры у него не было, поэтому приходилось жить в гостиницах.

«Устраивался легко — цеплял тем, что я знаток невероятно популярного ЧГК. Но главная проблема состояла не в том, чтобы заселиться, а в том, что по советским правилам в гостинице нельзя было жить больше 30 дней», — рассказал магистр.

Поэтому Козлову приходилось постоянно переезжать из одной гостиницы в другую. В итоге он нашел выход, обосновавшись в гостинице «Будапешт» на улице Петровские Линии. Там один месяц он жил под своей фамилией, а следующий — под фамилией своего приятеля-коллеги Кошкина.

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Общество,Андрей Козлов,Минкультуры России,
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