Телеведущий Борис Корчевников считает, что в Латвии без России ничего не останется. Журналист несколько лет назад отдыхал в городе Юрмала. О том, какое будущее ждёт курорт, он высказался в своём Telegram-канале.

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По мнению Корчевникова, лето в Юрмале будет пустым и холодным без россиян. Латвию, по его мнению, покроет «холодный песок». Журналист считает, что Латвия выгоняет за свои пределы то, что её хранило.

Телеведущий поделился, что раньше от встречал в Латвии много русских звёзд и украинцев, слышал русскую речь. По воспоминаниям Бориса Корчевникова, они тепло общались друг с другом.

Журналист выразил мнение, что позже, когда вместо страны останется обездушенный холодный песок, Латвия поймёт, что её хранила только память о погибших за неё. Борис Корчевников написал:

«Да те русские и латыши, которые эту Память берегли и которых вы, безумцы, теперь гоните».

Телеведущий считает, что в Латвии без России, русского прошлого и настоящего ничего не останется.