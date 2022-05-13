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55 минут назад

Звягинцев оказался в инвалидном кресле после COVID

Вероника Полынина

Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев оказался в инвалидном кресле после перенесенного коронавируса. Об этом режиссер рассказал в интервью кинокритику Антону Долину.

Звягинцев оказался в инвалидном кресле после COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звягинцев заболел COVID-19 летом прошлого года, болезнь протекала в очень тяжелой форме, полтора месяца режиссер провел в искусственной коме.

«Мое пространство и время ограничено кроватью в клинике, я прикован к кровати, я с нее не встаю. (…) В буквальном смысле меня вынули с того света», - рассказал режиссер.

По словам Звягинцева, в июне прошлого года он вакцинировался первым компонентом, и через три дня у него поднялась температура. Еще через неделю режиссер оказался в реанимации.

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Выйдя из больницы, Звягинцев некоторое время лечился дома, и однажды почувствовал, что ему не хватает кислорода. Режиссера госпитализировали во второй раз, у него развился сепсис, поражение легких достигло 90%. Врачи заявили, что ему необходима пересадка легких. Клиника, в которой согласились сделать пересадку, нашлась в Германии. Когда режиссера перевезли в ФРГ, местные врачи ввели его в искусственную кому, где он провел 40 дней. После вывода из комы врачи увидели, что легкие справляются самостоятельно, и пересадка не понадобится.

После выхода из комы режиссер не мог говорить, а руки и ноги ему не подчинялись. Сейчас подвижность рук восстановилась, но ходить самостоятельно Звягинцев пока не может. Режиссер до сих пор проходит реабилитацию в Ганновере, он учится заново ходить и проходит физиотерапию.

Общество,Антон Долин,Андрей Звягинцев,
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