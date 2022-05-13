Как компактно собрать чемодан

Наступает сезон отпусков, а значит — время сбора чемоданов. В дальнюю дорогу лучше не брать с собой лишнего, чтобы не таскаться по вокзалам и аэропортам со слишком тяжелыми сумками. Однако маленький багаж тоже имеет свои недостатки: в самый неподходящий момент может оказаться, что у вас нет с собой любимой маечки или зонтика, которые туда не поместились. Поэтому паковать вещи нужно с умом. Рассказываем, как это грамотно делается.
Если ваша дорожная сумка, рюкзак или чемодан будут слишком большими, при сборе вещей у вас постоянно будет соблазн положить туда что-то еще. В итоге вы прихватите с собой много ненужного, а вес багажа увеличится, пишет Playboy Russia. Постарайтесь выбрать чемодан по-компактнее. Это будет сдерживать ваши порывы взять с собой в отпуск пейзаж со стены или пылесос.
Запишите все, что вы хотите взять, а когда будете собирать сумку — вычеркивайте из списка уже положенные в нее предметы. Если в вашем перечне оказались объемные вещи, подумайте, какие из них можно заменить на более компактные, а какие — не брать вообще, советует "Лайфхакер".
При выборе вещей учитывайте погодные условия и ваши планы времяпрепровождения. Можно составить комплекты одежды на каждый день поездки.
Не берите с собой то, что легко можно купить в месте назначения — например, зубную пасту или мыло.
Громоздкий свитер или куртку лучше при возможности надеть в дорогу, а не засовывать в чемодан, где они займут много полезного места.
В нижней части сумки должны находиться самые объемные вещи, а также то, что пригодится нескоро. Наверху же лучше разместить предметы и одежду, которые понадобятся в пути, а еще вещи, которые могут вызвать вопросы при досмотре багажа — например, флаконы с жидкостями, острые предметы, ноутбук и т. п. В случае, если таможенники, просвечивая ваши чемоданы, попросят показать им эти предметы, вы легко и быстро их достанете.
Свернутые вещи займут в сумке гораздо меньше места. Это правило подходит для рубашек, кофт, футболок, джинсов, брюк, платьев и любых других вещей.
Пустое место, которое остается внутри обуви, обязательно нужно использовать. Положите туда носки. В одну пару закрытой обуви поместится шесть-восемь пар носков. Сами ботинки, туфли или сандалии надо положить в целлофановые пакеты и разместить по краям чемодана, а не на дне. В этом случае обувь займет меньше места.
Ни в коем случае не сминайте нижнее белье. В скомканном виде оно займет только больше пространства. Трусы и другие вещи можно аккуратно сложить или свернуть рулончиками. Бюстгальтеры сложите пополам, поместив одну чашечку на другую. Либо положите лифчики стопкой друг на друга, а в чашечки самого верхнего из них поместите трусы.
Если вы все же решили взять с собой шампуни или бальзамы для волос, несмотря на то, что их можно приобрести на месте, не кладите в багаж полноразмерные версии этих косметических средств. Купите маленькие дорожные бутылочки с шампунем или перелейте его в собственную небольшую тару.
Чтобы ничего не пролилось, используйте пищевую пленку. Открутите крышку от бутылочки и оберните пленкой горлышко. Затем наденьте крышку обратно.
Поместите провода, зарядники и наушники в специальный органайзер. В противном случае они спутаются или затеряются среди других вещей.
Украшения можно положить в футляр из-под очков или в небольшие коробочки.
Маленькие ремни попробуйте вложить в обувь, а большие — обернуть вокруг джинсов, скрученных в рулон, или обмотать по периметру сумки.
И, наконец, не собирайте чемодан в последнюю минуту. Иначе вы либо забудете что-то важное, либо в спешке набросайте в свой багаж много ненужных вещей.