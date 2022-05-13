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18 минут назад

Симоньян высказалась о возвращении Урганта в эфир

Елена Прошина

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила уверенность в том, что шоу Ивана Урганта на Первом канале вернется в эфир. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян: "Ургант вернется. И в страну, и в эфир"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, возвращение Урганта на экраны произойдет одновременно с ее уходом из эфира.

«Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности. Знать об этом и делать свое дело несмотря на это знание - отдельное изысканное и слегка мазохистское удовольствие», — написала Симоньян.

Ранее появилась информация о том, что шоу «Вечерний Ургант» закрыто. В СМИ распространили фото, на котором якобы показан демонтаж декораций программы. Утверждалось, что павильон, где снимали шоу, освобождают. Информацию о закрытии программы подтвердила Ксения Собчак, сославшись на знакомых с Первого канала. При этом телеведущая назвала передачу лучшей на ТВ.

Иван Ургант лишился роли ведущего на «Алых парусах»

В свою очередь, пресс-служба телеканала резко ответила на слухи, назвав их «чушью собачьей». Источник пояснил, что опубликованные фотографии, на которых разбирают декорации, были сделаны не в студии передачи. На них запечатлен транспортный коридор.

Общество,Маргарита Симоньян,Иван Ургант,Ксения Собчак,Первый канал,
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