Симоньян: "Ургант вернется. И в страну, и в эфир"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила уверенность в том, что шоу Ивана Урганта на Первом канале вернется в эфир. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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По ее словам, возвращение Урганта на экраны произойдет одновременно с ее уходом из эфира.

«Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности. Знать об этом и делать свое дело несмотря на это знание - отдельное изысканное и слегка мазохистское удовольствие», — написала Симоньян.

Ранее появилась информация о том, что шоу «Вечерний Ургант» закрыто. В СМИ распространили фото, на котором якобы показан демонтаж декораций программы. Утверждалось, что павильон, где снимали шоу, освобождают. Информацию о закрытии программы подтвердила Ксения Собчак, сославшись на знакомых с Первого канала. При этом телеведущая назвала передачу лучшей на ТВ.