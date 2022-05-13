Россияне массово отравились холодцом

"Роспотребнадзор информирует о регистрации случаев отравления нитритом натрия в городе Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях. В анамнезе пострадавших отмечено употребление пищевого продукта "Студень столичный категории Б охлажденный", "Студень "Премиум", изготовленный ИП Сказыводов В. Ю. (город Иваново). <...> Деятельность предприятия приостановлена", - сообщили в пресс-службе.