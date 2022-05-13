«Молниеносная»: адвокат Добровинский оценил зарплату Ефремова в тюрьме

«Он будет выплачивать со своей молниеносной зарплаты (молниеносной, потому что он молнии вставляет) по 2–3 тысячи рублей, остальное, я думаю, ему оставят на ларек. Вдобавок еще и Верховный суд, я слышал, отказал в его жалобе. Но там адвокаты Михаила Олеговича написали такую жалобу, что Верховный суд должен был ее отклонить еще до получения», — заявил Добровинский.