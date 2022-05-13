В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

«Молниеносная»: адвокат Добровинский оценил зарплату Ефремова в тюрьме

Елена Прошина

Адвокат Александр Добровинский заявил, что осужденному за смертельное ДТП Михаилу Ефремову придется выплачивать деньги страховой компании с «молниеносной» зарплаты. Как сообщает Teleprogramma.pro, юрист назвал ее такой из-за того, что в колонии актер вставляет молнии в одежду.

«Молниеносная»: адвокат Добровинский оценил зарплату Ефремова в тюрьме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он будет выплачивать со своей молниеносной зарплаты (молниеносной, потому что он молнии вставляет) по 2–3 тысячи рублей, остальное, я думаю, ему оставят на ларек. Вдобавок еще и Верховный суд, я слышал, отказал в его жалобе. Но там адвокаты Михаила Олеговича написали такую жалобу, что Верховный суд должен был ее отклонить еще до получения», — заявил Добровинский.

По словам правозащитника, Ефремову «клинически не везет с адвокатами». Также Добровинский посоветовал Ефремову проконсультироваться с правозащитниками бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который недавно вышел из тюрьмы условно-досрочно.

«Так что театр имени Михаила Ефремова, который собираются открыть в Мордовии, думаю, будет хорошо себя чувствовать», — пошутил юрист.

Напомним, что на Михаила Ефремова подали в суд представители страховой компании. До аварии актер заключил с организацией договор об ОСАГО. После столкновения компания покрыла вред, причиненный погибшему водителю Сергею Захарову, в размере 356 тыс. рублей, а также ущерб автомобилю пострадавшего — 400 тыс. рублей. Теперь же Ефремов должен возместить страховщикам материальные издержки, потому что именно его признали виновным в ДТП.

Общество,Александр Добровинский,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,Алексей Улюкаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители