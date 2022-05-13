«Молниеносная»: адвокат Добровинский оценил зарплату Ефремова в тюрьме

Адвокат Александр Добровинский заявил, что осужденному за смертельное ДТП Михаилу Ефремову придется выплачивать деньги страховой компании с «молниеносной» зарплаты. Как сообщает Teleprogramma.pro, юрист назвал ее такой из-за того, что в колонии актер вставляет молнии в одежду.
«Он будет выплачивать со своей молниеносной зарплаты (молниеносной, потому что он молнии вставляет) по 2–3 тысячи рублей, остальное, я думаю, ему оставят на ларек. Вдобавок еще и Верховный суд, я слышал, отказал в его жалобе. Но там адвокаты Михаила Олеговича написали такую жалобу, что Верховный суд должен был ее отклонить еще до получения», — заявил Добровинский.
По словам правозащитника, Ефремову «клинически не везет с адвокатами». Также Добровинский посоветовал Ефремову проконсультироваться с правозащитниками бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который недавно вышел из тюрьмы условно-досрочно.
«Так что театр имени Михаила Ефремова, который собираются открыть в Мордовии, думаю, будет хорошо себя чувствовать», — пошутил юрист.
Напомним, что на Михаила Ефремова подали в суд представители страховой компании. До аварии актер заключил с организацией договор об ОСАГО. После столкновения компания покрыла вред, причиненный погибшему водителю Сергею Захарову, в размере 356 тыс. рублей, а также ущерб автомобилю пострадавшего — 400 тыс. рублей. Теперь же Ефремов должен возместить страховщикам материальные издержки, потому что именно его признали виновным в ДТП.