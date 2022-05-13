"Исключительные аномалии": погода приготовила россиянам неожиданный сюрприз

"В ЦФО устанавливается прохладная погода, особенно с понедельника, и создается впечатление, что лето и весна запаздывают в России, но это не так. Настоящее лето наступило в неожиданных и удивительных регионах. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах положительные аномалии 12-14 градусов, а это что значит, что температура днем составляет 20-25 градусов. На севере Сибири, в Эвенкийском районе - температура 23-25 градусов. Это показатели разгара лета", - сообщил он.