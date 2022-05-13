Названы самые опасные виды клещей

В России распространены три рода клещей, которые нападают на человека. Об этом рассказала старший научный сотрудник НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт.

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— Это клещи рода иксодес, основные переносчики энцефалита и боррелиоза, клещи дермацентор — более крупные. Иксодесы — это небольшие темные клещи, дермаценторы крупнее, у них на спине есть мраморный рисунок, можно отличить. На людей они нападают меньше, но переносят риккетсиозы, например, — пояснила она в комментарии НСН.

Также опасность представляют клещи рода хиаломма — самые крупные, они быстро передвигаются, обитают в степях, полупустынях. Они также могут укусить человека.

Дермаценторы чаще встречаются на территории европейской части России, хиаломмы — в южных областях.

При этом эксперт напомнила, что клещей нельзя давить руками, так как вирус может попасть в кровь.