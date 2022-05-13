Пока вы спали: победа Лаврова и санкции против Финляндии

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Фото: Reuters Reuters

В Британии оценили визиты Лаврова в Алжир и Оман

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Визиты главы МИД России Сергея Лаврова в Алжир и Оман стали большой победой внешней политики России, которая в отличие от западных стран никогда не выстраивала отношения с арабами в колониальной манере и сейчас «восстанавливает свое влияние в регионе». Об этом пишет британская газета Rai Al Youm.

Издание отмечает, что министр иностранных дел России в ходе своих встреч с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном и султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом «добился строгого соблюдения соглашения ОПЕК+ по добыче нефти». Также Алжир и Оман высказались о спецоперации на Украине, заверив, что придерживаются нейтралитета.

В МИД России рассказали о ведении санкций в случае вступления Финляндии в НАТО

Москва вводит санкции не против стран НАТО, а против государств, которые предприняли недружественные действия в отношении России. Поэтому в отношении Финляндии и так уже действуют контрмеры, рассказал «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Против Финляндии и так действует режим в отношении стран, совершивших недружественные действия, это все члены ЕС. К пакетам санкций Евросоюза Финляндия присоединялась, поэтому в отношении нее, как в отношении других стран, введены контрмеры. Контрмеры — они не против стран НАТО, они против тех стран, которые предприняли недружественные действия», - пояснил он.

В России предрекли падение спроса на офисных сотрудников

На фоне западных санкций и налаживания производства и ремонта оборудования внутри страны рынок труда в России ждет переформатирование. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка о денежно-кредитной политике.

Аналитики прогнозируют падение спроса на офисных сотрудников и острую конкуренцию в этом секторе. При этом количество предложений для представителей рабочих специальностей увеличится, как и рост зарплат. На рынке труда будут также востребованы антикризисные управляющие, директора по стратегии и развитию бизнеса, по логистике с опытом работы на азиатских рынках, руководители по IT и цифровизации.

Китай и ЕС сообщили о снижении ввоза товаров в Россию

Европейские страны отчитались о снижении экспорта в Россию на 55% (с €7,65 млрд до €3,42 млрд), а Китай — на 26% (с $5,126 млрд до $3,8 млрд). Об этом пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты назвали ожидаемым сокращение экспорта в Россию товаров из стран ЕС на фоне санкций, логистических проблем и решения западных компаний покинуть российский рынок. А сокращение ввоза товаров из Китая, который к санкциям не присоединился, может быть связано с локдаунами из-за коронавируса, нарушением логистических цепочек и резким падением курса рубля.

Россиян предупредили о росте стоимости отдыха в Турции

По данным туроператоров, путевки в Турцию на летние месяцы выросли в цене на 15-30% в сравнении с 2021 годом. Тенденция характерна для всех турецких отелей и самым дорогим месяцем при бронировании поездки сейчас является июнь, отмечает газета «Известия».