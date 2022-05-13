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36 минут назад

Поэт Алексей Цветков скончался в Израиле

Газета.Ru

Поэт Алексей Цветков скончался в израильской больнице «Вольфсон» в возрасте 75 лет, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение поэта Бахыта Кенжеева в социальных сетях.

Умер поэт Алексей Цветков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В апреле Цветков заявлял, что у него воспаление легких при отрицательном тесте на коронавирус. В мае он попал в реанимацию.

«Только что в израильской больнице скончался Алексей Петрович Цветков, любимый мой друг и великий поэт. Да будет ему земля пухом. Вечная память», — написал Кенжеев 12 мая.

Алексей Цветков — лауреат премии Андрея Белого (2007) и Русской премии (2011). В 1970-е годы он вместе с Бахытом Кенжеевым, Александром Сопровским и Сергеем Гандлевским участвовал в поэтической группе «Московское время», печатал свои произведения в одноименном самиздатовском альманахе.

В 1975 году Цветков был выслан из СССР и жил в США, а в 2018 году переехал в Израиль.

Общество,Бахыт Кенжеев,Алексей Цветков,Андрей Белый,Коммерсант,
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