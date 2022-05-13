Опрос: Россиян сильнее всего раздражает на работе лицемерие и сплетни

Россияне в ходе опроса назвали наиболее раздражающие факторы на работе. Ими оказались лицемерие, сплетни и неуважение к чужому труду. Исследование на эту тему провел сервис «Работа.ру», передает ТАСС.

«Пятерку самых раздражающих рабочих факторов открывают лицемерие и обман, за которые проголосовали 57% опрошенных. 52% респондентов указали, что их раздражают сплетни и интриги», – говорится в публикации.

Согласно исследованию, на третьем месте оказалось неуважительное отношение к чужому труду – этот вариант ответа выбрали 44% участников опроса, 43% назвали непрофессионализм. Помимо этого, россиян на работе раздражает безответственность (31%).

Опрос показал, что треть респондентов на службе бесит конфликтность. Вариант «лень» набрал 25%, еще 18% назвали плохие манеры.

Вместе с тем менее раздражающими для респондентов оказались такие факторы, как вредные привычки – 15% и непунктуальность – 13%. Еще 4% участников исследования выбрали ответ «другое».

Опрос проводился в апреле, в нем участвовали свыше трех тысяч пользователей сервиса «Работа.ру» во всех регионах страны.